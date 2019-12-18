Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

6 saat önce

Salon: DSİHakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Erion Hoxhaj (Arnavutluk), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya)BOTAŞ: Eldebrink 20, Büşra Akbaş 8, Cansu Köksal 5, Holingsvorth 2, Marina Baş 4, Işılay Eğin, Melis Gülcan 12, Hatice Pelin Gülçelik 5CCC Polkowice: Robinson 5, Bojovic 2, Gajda 4,...

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: DSİ

Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Erion Hoxhaj (Arnavutluk), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya)

BOTAŞ: Eldebrink 20, Büşra Akbaş 8, Cansu Köksal 5, Holingsvorth 2, Marina Baş 4, Işılay Eğin, Melis Gülcan 12, Hatice Pelin Gülçelik 5

CCC Polkowice: Robinson 5, Bojovic 2, Gajda 4, Spanou 30, Stallworth 18, Filip 11, Naczk 2, Tyszkiewicz 3, Tomaszewicz

1. Periyot: 14-20

Devre: 19-39

3. Periyot: 30-55

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında BOTAŞ, konuk ettiği Polonya temsilcisi CCC Polkowice'ye 75-56 yenildi.

Arnavutluk, Azerbaycan, Makedonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:26 Kaynak: AA
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