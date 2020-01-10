Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

6 saat önce

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanş maçında Fransa temsilcisi Roche Vendee Basket'i 82-73 yenerek son 16 turuna kaldı.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanş maçında Fransa temsilcisi Roche Vendee Basket'i 82-73 yenerek son 16 turuna kaldı.

Pays da la Loire bölgesindeki Les Oudairies Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takım birinci çeyreği 22-18 önde tamamlarken mücadelenin ilk yarısı 37-37 beraberlikle tamamlandı.

Maçın 3. periyodunu 59-57 geride tamamlayan Beşiktaş TRC İnşaat, son periyotta üstünlüğü ele alarak karşılaşmadan 82-73 galip ayrıldı.

İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 83-79 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, rövanş mücadelesini 9 sayı farkla kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

basketbol, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın harcama limitlerindeki son durumu! | Transfer haberleri
Yeni Malatyasporlu Fofana'dan taraftarlara Türkçe mesaj Beşiktaş Adem Ljajic sakatlandı ve idmanı yarıda bıraktı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori

Son Dakika Haberleri
01:55 Balıkesirspor'da şok gelişme - Son Dakika Spor
01:37 Beşiktaş TRC İnşaat son 16 turuna kaldı! - Son Dakika Spor
00:54 Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
00:48 Ajax, Matthijs de Ligt'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor - Son Dakika Spor
00:34 İletişim Başkanlığından "Sporda Şiddetsiz İletişim" Projesi - Son Dakika Spor
23:24 Antalyaspor, Sinan Gümüş, Dusko Tosic ve Ragnar Sigurdsson'u transfer etmek istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 06:26:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]