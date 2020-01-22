Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

6 saat önce

Salon: BJK AkatlarHakemler: Bernard Vassallo (Malta), Alessandro Perciavalle (İtalya), Oleksandr Dotsenko (Ukrayna)Beşiktaş TRC İnşaat: Anderson 33, Bahar Çağlar 12, Bogicevic 13, Snytsina 15, Elif Emirtekin 3, Elif Bayram, Melisa Korkmaz, Yağmur Yıldız, Nisa YalçınCarolo Basket: Kelley 5,...

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Bernard Vassallo (Malta), Alessandro Perciavalle (İtalya), Oleksandr Dotsenko (Ukrayna)

Beşiktaş TRC İnşaat: Anderson 33, Bahar Çağlar 12, Bogicevic 13, Snytsina 15, Elif Emirtekin 3, Elif Bayram, Melisa Korkmaz, Yağmur Yıldız, Nisa Yalçın

Carolo Basket: Kelley 5, Mestdagh 15, Miyem 24, Akhator 23, Sottana 8, Bouderra 11, Diawara, Salaun 6

1. Periyot: 19-23

Devre: 34-50

3. Periyot: 55-69

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında ağırladığı Fransa temsilcisi Carolo Basket'e 92-76 yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikası 9-9 beraberlikle geçildi. Maçın 6. dakikasında 6-0'lık seri yakalayan konuk takım karşısında kalan bölümde öne geçemeyen siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği 23-19 geride tamamladı.

İyi bir performans sergileyemediği karşılaşmanın ikinci çeyreğinin son bölümünde 19 sayı (31-50) geri düşen Beşiktaş TRC İnşaat, devre arasına 50-34 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte ilk yarıya oranla toparlanan ev sahibi takım, 28. dakikada farkı tek haneye kadar indirdi: 55-63. Ancak kalan bölümde fark yeniden çift haneye çıktı ve siyah-beyazlılar periyodu 69-55 geride kapattı.

Son periyot karşılıklı basketlerle geçilirken Beşiktaş, sahadan 16 sayı farkla yenik ayrıldı.

Tüm sayıyı maça ilk 5'te başlayan oyuncuların kaydettiği siyah-beyazlı ekip, kenardan skor katkısı alamadı. Beşiktaş TRC İnşaat'ta maçın en skoreri olan Anderson'un 33 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Konuk takımda Miyem'in 24, Akhator'un 23 sayısı galibiyette başrolü oynadı.

Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

Beşiktaş, Ukrayna, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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