Son Dakika › Spor › Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
29 dakika önce
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Rusya'nın Spartak Moskova Region ekibine deplasmanda 90-71 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:26 Kaynak: AA
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Rusya'nın Spartak Moskova Region ekibine deplasmanda 90-71 yenildi.
Vidnoje Spor Merkezi'nde yapılan maçın ilk setini 24-18 önde bitiren ev sahibi takım, soyuna odasına da 47-30 üstün gitti.
Müsabakanın üçüncü çeyreğini de 66-51 önde tamamlayan Spartak Moskova Region, salondan 90-71 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Çarşamba günü Hatay'da oynanacak.
Son Dakika Erol Bulut: "Ben her yarışa hazırım 4 büyükleri de çalıştırırım" ABD'nin Florida eyaletinde ağaçlardan iguana düşüyor Avrupa Birliği, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünün Avrupa ülkelerine ulaşma riskini "orta" seviyeye yükseltti Trabzonspor, Denizlispor'u penaltılarla eledi!