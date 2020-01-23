Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

29 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Rusya'nın Spartak Moskova Region ekibine deplasmanda 90-71 yenildi.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Rusya'nın Spartak Moskova Region ekibine deplasmanda 90-71 yenildi.

Vidnoje Spor Merkezi'nde yapılan maçın ilk setini 24-18 önde bitiren ev sahibi takım, soyuna odasına da 47-30 üstün gitti.

Müsabakanın üçüncü çeyreğini de 66-51 önde tamamlayan Spartak Moskova Region, salondan 90-71 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Çarşamba günü Hatay'da oynanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:26 Kaynak: AA
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