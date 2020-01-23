Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

25 dakika önce

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında OGM Ormanspor, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 72-64 yenildi.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında OGM Ormanspor, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 72-64 yenildi.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Olympiakos, ilk çeyreğini 20-17 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 37-28 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 55-49 önde geçtiği karşılaşmayı 72-64 kazandı.

Olympiakos'ta 23 sayı kaydeden Jacki Gemelos, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Ocak Çarşamba günü 16.00'da başkent Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

Yunanistan, Olympiakos, basketbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erol Bulut: "Ben her yarışa hazırım 4 büyükleri de çalıştırırım"
ABD'nin Florida eyaletinde ağaçlardan iguana düşüyor Avrupa Birliği, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünün Avrupa ülkelerine ulaşma riskini "orta" seviyeye yükseltti Trabzonspor, Denizlispor'u penaltılarla eledi!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 20:55:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]