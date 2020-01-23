Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında OGM Ormanspor, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 72-64 yenildi.
Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Olympiakos, ilk çeyreğini 20-17 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 37-28 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 55-49 önde geçtiği karşılaşmayı 72-64 kazandı.
Olympiakos'ta 23 sayı kaydeden Jacki Gemelos, maçın en skorer oyuncusu oldu.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Ocak Çarşamba günü 16.00'da başkent Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.