Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Antakya

Hakemler: Jelena Smiljanic (Sırbistan), Nir Meirson (İsrail), Veronika Vavrova (Çekya)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 7, Özge Yavaş 5, İdil Türk, Peters 24, Hülya Çoklar 2, Gülşah Gümüşay 4, Gizem Başaran 2, Ben Abdelkader 33, Tuğba Oral

Sparta&k M.R. Vidnoje: Kurilchuk 5, Nuritdinova 8, Ogun, Sema 4, Komarova 8, Repnikova 13, Bertsch 16, Kea 11, Levchenko 5

1. Periyot: 20-13

Devre: 37-38

3. Periyot: 56-59

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya'nın Sparta&k M.R. Vidnoje takımını 77-70 yendi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, aldığı galibiyete rağmen deplasmandaki ilk maçı 90-71 kaybettiği için organizasyona veda etti.