Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

21 dakika önce

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Basket Landes'e 102-64 yenilerek elendi.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Basket Landes'e 102-64 yenilerek elendi.

Fransa'nın Landes kentindeki François-Mitterrand Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya atak başlayan Basket Landes, ilk çeyreğini 20-16 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 43-29 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını açan ev sahibi ekip, üçüncü periyotunu 71-46 önde kapattığı karşılaşmadan 102-64 galip ayrıldı ve üst tura yükseldi.

Basket Landes'ten Mamignan Toure, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncu oldu.

OGM Ormanspor, Ankara'da yapılan ilk maçı da 82-79 kaybetmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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