Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

19.01.2021 17:55
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: AntakyaHakemler: Thomas Kerisit (Fransa), Kresimir Katic (Hırvatistan), Tomi Panov (Kuzey Makedonya)Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 17, İdil Türk 2, Kübra İmren Siyahdemir 6, Derin Yaya, Özge Yavaş 11, Gizem Başaran 9, Prince 24, Ben Abdelkader, Ndour 10Büyükşehir Belediyesi...

Salon: Antakya

Hakemler: Thomas Kerisit (Fransa), Kresimir Katic (Hırvatistan), Tomi Panov (Kuzey Makedonya)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 17, İdil Türk 2, Kübra İmren Siyahdemir 6, Derin Yaya, Özge Yavaş 11, Gizem Başaran 9, Prince 24, Ben Abdelkader, Ndour 10

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin 2, Fontaine 11, Ezgi Manlaci 4, Ladin Özel 5, Öykü Taşkın 6, Gülfer Tokatlı 1, Wallace 14, İlknur Yıldızhan 10

1. Periyot: 17-12

Devre: 38-25

3. Periyot: 61-37

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 79-53 yendi.

Hatay'daki Antakya Spor Salonu'nda yapılan C Grubu ilk seri müsabakalarında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk çeyreğini 17-12 önde geçen Hatay Büyükşehir Belediyespor, devre arasına 38-25 önde girdi.

İkinci yarıda da aradaki farkı koruyan mavi-beyazlı ekip, üçüncü periyotunu 61-37 önde kapattığı karşılaşmayı 79-53'lük skorla kazandı.

Hatay ekibinde 24 sayıyla Prince, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da 14 sayıyla Wallace takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, yarın Macaristan'ın CEKK Cegled takımıyla, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ise Rusya'dan Spartak Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Prince, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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