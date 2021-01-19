Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu ilk maçında Bellona Kayseri Basketbol, Macaristan ekibi Uni Gyor'ı 86-72 yendi.
Macaristan'ın Györ kentindeki Györ Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 21-17 önde geçen Uni Gyor, devreyi de 40-38 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü eline geçiren Bellona Kayseri Basketbol, son çeyreğe 61-49 üstün girdi.
Kayseri ekibi son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve salondan 86-72 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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