Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Kayseri ekibi son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve salondan 86-72 galip ayrıldı.

Macaristan'ın Györ kentindeki Györ Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 21-17 önde geçen Uni Gyor, devreyi de 40-38 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü eline geçiren Bellona Kayseri Basketbol, son çeyreğe 61-49 üstün girdi.

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