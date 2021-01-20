Salon: Antakya
Hakemler: Mila Cavara (Bosna Hersek), Thomas Kerisit (Fransa), Goran Stojancevic (Bosna Hersek)
CEKK Cegled: Gorjanacz 13, Moore 30, Ortiz 10, Sotiriou 17, Kobolak 5, Rujak, McBryde 10,
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 8, Kübra Siyahdemir 8, Derin Yaya 3, Özge Yavaş 10, Gizem Başaran 6, Prince 14, Ndour 17
1. Periyot: 27-21
Devre: 43-38
3. Periyot: 61-53
5 faulle çıkan: 34.25 Kübra Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Macaristan temsilcisi CEKK Cegled'e 85-66 yenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor