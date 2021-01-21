Salon: Sait Zarifoğlu,
Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Xhelal Mumini (Kosova), Marko Mustaric (Hırvatistan)
Ramla: Gitcheanko 2, Laney 22, Mujovic 5, Nesher 3, Shafir 12, Bonner 23, Cohen 9, Mitchell 21
OGM Ormanspor: Sinem Ataş 4, Meltem Avcı 8, Damla Gezgin 5, Nilay Kartaltepe, Sykes 12, Şerife Onar 13, Robinson 6, Walker 12, Williams 3
1. periyot: 24-19
Devre: 53-28
3. periyot: 70-50
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ilk seri maçında OGM Ormanspor, İsrail'den Ramla takımına 97-63 mağlup oldu.
Kaynak: AA
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