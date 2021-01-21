Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ikinci maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Polonya ekibi InvestInTheWest ENEA'yı 88-76 yendi.

Çekya'nın Brno kentinin ev sahipliği yaptığı grup maçı, Brno Spor Salonu'nda oynandı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 önde geçen Polonya ekibi soyunma odasına da 45-43'lük üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü eline alan Birevim Elazığ İl Özel İdare, son bölüme 69-59 üstün girmeyi başardı. Son bölümde de rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Elazığ ekibi salondan 8 sayı farkla 88-76 galip ayrıldı.

Gruptaki ilk maçında da MBA Moskova'yı 85-74 yenen Birevim Elazığ İl Özel İdare ikide iki yaptı.