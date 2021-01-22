Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ilk seri maçında OGM Ormanspor, Macar ekibi Aluinvent DVTK'ye 93-82 mağlup oldu.

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