Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Alexandre Maret (Fransa), Javier Torres Sanches (İspanya), Margarita Petrenko (Rusya)
OGM Ormanspor: Robinson 16, Şerife Onar 11, Damla Gezgin 11, Sykes 25, Walker 4, Willams 12, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 3, Meltem Avcı
Aluinvent DVTK: Pusztai 12, Aho, Medgyessy 18, Hayes 34, Mokango 9, Vukov 3, Angelika Kiss 9, Kanyasi 8, Toth
1. periyot: 23-28
Devre: 42-43
3. periyot: 62-62
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ilk seri maçında OGM Ormanspor, Macar ekibi Aluinvent DVTK'ye 93-82 mağlup oldu.
Kaynak: AA
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