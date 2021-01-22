Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Elazığ ekibi grupta oynadığı üçüncü maçı da kazandı ve gruptan lider çıkmayı başardı.

Üçüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü sürdüren Birevim Elazığ İl Özel İdare, son bölüme 53-40 üstün girmeyi başardı. Son bölümde de rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Birevim Elazığ İl Özel İdare salondan 12 sayı farkla 73-61 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-16 önde geçen Elazığ ekibi soyunma odasına da 33-23'lük üstünlükle gitti.

Çekya'nın Brno kentinin ev sahipliği yaptığı grup maçı, Brno Spor Salonu'nda oynandı.

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