Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

16.03.2021 22:11
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Alin Faur (Romanya), Dragos Alin Nicolae (Romanya), Glibert Hoxha (Arnavutluk)KSC Szekszard: Studer 7, Friskovec 2, Goree 10, McCall 13, Bonner 26, Theodorean 5, Miklos, Gereben 3, KrnjicSaint Amand Hainaut Basket: Gustavsson 2, Dubie 5, Konate 3, Bailey...

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Alin Faur (Romanya), Dragos Alin Nicolae (Romanya), Glibert Hoxha (Arnavutluk)

KSC Szekszard: Studer 7, Friskovec 2, Goree 10, McCall 13, Bonner 26, Theodorean 5, Miklos, Gereben 3, Krnjic

Saint Amand Hainaut Basket: Gustavsson 2, Dubie 5, Konate 3, Bailey 12, Kone 4, Day 13, Armant 2, Ewodo, Slonjsak 5, Lithard 7

1. Periyot: 13-15

Devre: 28-26

3. Periyot: 42-39

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Macaristan temsilcisi KSC Szekszard, Fransa'nın Saint Amand Hainaut Basket takımını 66-53 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

KSC Szekszard, organizasyonun Kayseri'de düzenlenen etabında, 18 Mart Perşembe günü oynanacak çeyrek final maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare ile karşılaşacak.

basketbol, Romanya, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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