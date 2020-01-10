Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

6 saat önce

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Beşiktaş TRC İnşaat, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor'un rakipleri belli oldu.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu, System.String[]

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Beşiktaş TRC İnşaat, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor'un rakipleri belli oldu.

Play-off 1. turunda rakibini elemeyi başaran Beşiktaş TRC İnşaat, son 16 turunda Fransa temsilcisi Carolo Basket ile karşılaşacak.

Grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükselen kupadaki diğer Türk temsilcilerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya ekibi Sparta&k M.R. Vidnoje, OGM Ormanspor ise Yunanistan'dan Olympiakos'la eşleşti.

Eşleşmelerde maçlar, 23-29 Ocak'ta oynanacak. Tur atlayan ekipler, çeyrek finale kalacak. Beşiktaş TRC İnşaat, ilk maçı deplasmanda, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor ise sahasında oynayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Carolo Basket (Fransa)-Beşiktaş TRC İnşaat

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Sparta&k M.R. Vidnoje (Rusya)

OGM Ormanspor-Olympiakos (Yunanistan)

Perfumerias Avenida (İspanya)-Artego Bydgoszcz (Polonya)

Valencia (İspanya)-Enisey (Rusya)

Basket Landes (Fransa)-Cadi La Seu (İspanya)

MBA Moskova (Rusya)-CCC Polkowice (Polonya)

KSC Szekszard (Macaristan)-Lointek Gernika Bizkaia (İspanya)

basketbol, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı: Schalke olmazsa geri dönerim Ali Koç: Comolli'yi Twitter açtığı için uyaracağım Cenk Tosun Crystal Palace ile sözleşme imzaladı

Son Dakika Haberleri
16:28 Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralandı - Son Dakika Spor
16:28 Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı sona erdi - Son Dakika Spor
16:26 Giresunspor, Marko Milinkovic'i transfer etti - Son Dakika Spor
16:23 Kasımpaşa transferi açıkladı! Tarkan Serbest... - Son Dakika Spor
16:23 CANLI | Galatasaray - Altay - Son Dakika Spor
15:36 Cenk Tosun Crystal Palace ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
15:20 Sergen Yalçın: Simon Falette ile sezon başında ilgilendik - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 16:31:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]