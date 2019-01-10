Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi
54 dakika önce
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 8. maçında İspanyol Kulübü Perfumerias Avenida'yı 73-65 yendi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor
Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Ligi B Grubu'ndaki 8. maçında İspanyol Kulübü Perfumerias Avenida'yı 73-65 yendi.
Salamanca kentindeki Würzburg Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde, rakibine 27-24 üstünlük sağlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 43-37 önde gitti.
Ev sahibi ekip, son 10 dakika öncesi skoru 53-53'e getirse de Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahadan 73-65 galip ayrıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyespor, 8. haftada 3. galibiyetini, Perfumerias Avenida ise 4. yenilgisini aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:28 Kaynak: AA
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