Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi
53 dakika önce
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 11. maçında konuk olduğu Yunanistan ekibi Olympiakos'u 80-76 yendi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor
Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Ligi B Grubu'ndaki 11. maçında konuk olduğu Yunanistan
ekibi Olympiakos
'u 80-76 yendi.
Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-21 önde bitiren ev sahibi takım, soyunma odasına da 39-38 üstün gitti.
Üçüncü çeyrek sonunda Olympiakos farkı 9 sayıya çıkarsa da (62-53) son çeyrekte toparlanan Hatay Büyükşehir Belediyespor rakibini 80-76 mağlup etti.
Hatay Büyükşehir Belediyespor, 11. haftada 5. galibiyetini aldı, Olympiakos ise 10. yenilgisini yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:23 Kaynak: AA
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