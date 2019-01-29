Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

53 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 11. maçında konuk olduğu Yunanistan ekibi Olympiakos'u 80-76 yendi.

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi, System.String[]
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 11. maçında konuk olduğu Yunanistan ekibi Olympiakos'u 80-76 yendi.

Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-21 önde bitiren ev sahibi takım, soyunma odasına da 39-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek sonunda Olympiakos farkı 9 sayıya çıkarsa da (62-53) son çeyrekte toparlanan Hatay Büyükşehir Belediyespor rakibini 80-76 mağlup etti.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, 11. haftada 5. galibiyetini aldı, Olympiakos ise 10. yenilgisini yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:23 Kaynak: AA

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