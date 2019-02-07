Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

1 saat önce

Salon: AntakyaHakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Paulina Gajdosz (Polonya), Aleksander Pavlov (Makedonya)Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 8, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu, Williams 11, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 13, Merve Aydın 16Fenerbahçe: Ayşe Cora, Birsel Vardarlı...

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi, System.String[]
Salon: Antakya

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Paulina Gajdosz (Polonya), Aleksander Pavlov (Makedonya)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 8, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu, Williams 11, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 13, Merve Aydın 16

Fenerbahçe: Ayşe Cora, Birsel Vardarlı Demirmen, Vaughn 12, Plum 15, Tuğçe Canıtez 4, Sottana 4, Özge Yavaş 2, Zandalasini 12, Hartley 11, Esra Ural Topuz 4, Stokes 14

1. Periyot: 12-27

Devre: 31-41

3. Periyot: 43-60

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 78-50 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:13 Kaynak: AA

Hırvatistan, Hatay, Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Spor
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