Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi
1 saat önce
Salon: AntakyaHakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Paulina Gajdosz (Polonya), Aleksander Pavlov (Makedonya)Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 8, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu, Williams 11, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 13, Merve Aydın 16Fenerbahçe: Ayşe Cora, Birsel Vardarlı...
Salon: Antakya
Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan
), Paulina Gajdosz (Polonya
), Aleksander Pavlov
(Makedonya
) Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Ayşegül Günay
8, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu, Williams
11, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 13, Merve Aydın
16 Fenerbahçe
: Ayşe Cora
, Birsel Vardarlı
Demirmen, Vaughn 12, Plum 15, Tuğçe Canıtez
4, Sottana 4, Özge Yavaş 2, Zandalasini 12, Hartley 11, Esra Ural Topuz 4, Stokes 14
1. Periyot: 12-27
Devre: 31-41
3. Periyot: 43-60
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa
Ligi B Grubu 12. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 78-50 yendi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:13 Kaynak: AA
Fenerbahçe, 18 Günde 5 Zorlu Maça Çıkacak
Fenerbahçe'de Roman Neustadter'in Serdar Aziz'e Sorduğu Soru Olay Oldu
Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Fenerbahçe'ye Sürpriz Oran
İmza Töreninde Herkes Gülüp Eğlenirken, Yassine Benzia'nın Üzgün Bir Şekilde Oturması Dikkat Çekti