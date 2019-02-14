Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

14 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 13. maçında konuk olduğu Macaristan ekibi Sopron Basket'e 64-52 yenildi.

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi, System.String[]
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 13. maçında konuk olduğu Macaristan ekibi Sopron Basket'e 64-52 yenildi.

Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-11 önde bitiren Hatay ekibi, devre arasına 28-26 üstün gitti.

İkinci devrede etkili performans ortaya koyan Sopron Basket, üçüncü çeyreğini 49-42 önde geçtiği mücadeleden 64-52 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Hatay Büyükşehir Belediyespor, 8. mağlubiyetini yaşadı. Yedinci galibiyetini alan Sopron Basket ise çeyrek finali garantiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:01 Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Hatay, Avrupa, basketbol, Spor
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