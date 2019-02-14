Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi
14 dakika önce
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 13. maçında konuk olduğu Macaristan ekibi Sopron Basket'e 64-52 yenildi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor
Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Ligi B Grubu'ndaki 13. maçında konuk olduğu Macaristan
ekibi Sopron Basket'e 64-52 yenildi.
Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-11 önde bitiren Hatay ekibi, devre arasına 28-26 üstün gitti.
İkinci devrede etkili performans ortaya koyan Sopron Basket, üçüncü çeyreğini 49-42 önde geçtiği mücadeleden 64-52 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Hatay Büyükşehir Belediyespor, 8. mağlubiyetini yaşadı. Yedinci galibiyetini alan Sopron Basket ise çeyrek finali garantiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:01 Kaynak: AA
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