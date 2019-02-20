Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

1 saat önce

Salon: AntakyaHakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Ivan Milicevic (Bosna Hersek), Zoran Mitrovski (Makedonya)Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 1, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal 2, Williams 19, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 14, Merve Aydın 7, Gajic 8Dinamo Kursk: Xargay...

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi, System.String[]
Salon: Antakya

Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Ivan Milicevic (Bosna Hersek), Zoran Mitrovski (Makedonya)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 1, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal 2, Williams 19, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 14, Merve Aydın 7, Gajic 8

Dinamo Kursk: Xargay 5, Zhedik 14, Petrovic 14, Prince 6, Golovchenko, Vidmer 4, Kirillova 5, Cruz 6, Hollingsworth 6, Stewart 17, Howard 10

1. Periyot: 12-23

Devre: 25-44

3. Periyot: 41-72

Beş faulle çıkan: 38.82 Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 14. ve son haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'a 87-62 yenilerek bu organizasyona veda etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:24 Kaynak: AA

Bosna - Hersek, Gizem Başaran , Hatay, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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