Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

1 saat önce

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin de elenmesiyle organizasyonda bu sezon mücadele eden Türk takımı kalmadı.

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi, System.String[]
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin de elenmesiyle organizasyonda bu sezon mücadele eden Türk takımı kalmadı.

Çeyrek finalde Çekya'nın USK Prag takımıyla eşleşen ve ilk maçı 76-54 kaybeden Fenerbahçe, dün de rövanşta 77-65 mağlup olunca seriyi 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Organizasyondaki diğer Türk ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor ise B Grubu'nu 7. sırada tamamlamış ve çeyrek final bileti alamamıştı.

Çeyrek finalde iki maçını da kazanan Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk ile Macaristan'ın Sopron Basket takımları adını Dörtlü Final'e yazdıran diğer ekipler oldu.

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak kentin daha sonra belli olacağı organizasyonda, yarı finalde USK Prag-Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg-Sopron Basket maçları 12 Nisan'da oynanacak.

Yarı final maçlarını kazanan ekipler, 14 Nisan'da kupayı kazanmak için parkeye çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:46 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbulspor Forması Giyen Duhan Aksu, Kulübünün Lille ile Anlaştığını Açıkladı Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir Maçı Öncesi Taraftar Desteği Philadelphia 76ers'ı Deviren Houston Rockets, Galibiyet Serisini Sürdürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 12:57:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]