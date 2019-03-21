Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne Macaristan'ın Sopron kenti ev sahipliği yapacak.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne Macaristan'ın Sopron kenti ev sahipliği yapacak.



FIBA'dan yapılan açıklamada, kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki en üst düzey organizasyonunun, Macaristan'ın Sopron kentinde, 12-14 Nisan tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.



Dörtlü Final'de Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk, Macaristan'ın Sopron Basket ile Çekya'nın USK Prag takımları mücadele edecek.



Organizasyona katılan Türk ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor gruptan çıkamamış, Fenerbahçe ise çeyrek finalde USK Prag'a elenmişti.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Gökhan Ünal: Aziz Yıldırım Başkan Olsaydı Takım Bu Kadar Kötü Olmazdı

Damien Comolli, Alanyaspor'da Forma Giyen Ozan Tufan ile Görüştü

Atletico Madrid, Berke'yi Transfer Etmek İstiyor

Kameni'den Comolli'ye Rest: Paramın Tamamını Verin