Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu rövanş maçında BOTAŞ, deplasmanda Polonya'nın Arka Gdynia takımına 84-75 mağlup oldu.
İlk maçı da evinde 88-72 kaybeden BOTAŞ, organizasyona veda etti.
Gdynia Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan ve ilk periyodunu BOTAŞ'ın 21-19 önde geçtiği maçın devresi 42-42 berabere tamamlandı.
Üçüncü periyodu 62-55 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, salondan 84-75 galip ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.
Avrupa Ligi'nde normal sezonda mücadele etme hakkı kazanamayan BOTAŞ, yoluna Avrupa Kupası'nda devam edecek.