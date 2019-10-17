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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

31 dakika önce

Salon: Edip BuranHakemler: Alexandru Olaru (Romanya), Maka Kupatadze (Gürcistan), Silvia Marziali (İtalya)Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Rodriguez 13, Melis Talay 7, Coffey 13, İlayda Güner, Marginean 8, Gökşen Fitik 1, Meltem Avcı 11, Feride AkalanNadezhda Orenburg: Yvonne Tumer 11, Ekunwe...

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, System.String[]

Salon: Edip Buran

Hakemler: Alexandru Olaru (Romanya), Maka Kupatadze (Gürcistan), Silvia Marziali (İtalya)

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Rodriguez 13, Melis Talay 7, Coffey 13, İlayda Güner, Marginean 8, Gökşen Fitik 1, Meltem Avcı 11, Feride Akalan

Nadezhda Orenburg: Yvonne Tumer 11, Ekunwe 15, Shilova 7, Razheva 8, Wheeler 13, Nizamova 2, Nicholls, Tikhonenko 2, Olga Novikova, Medvedeva 8, Namok 3

1. Periyot: 12-20

Devre: 27-33

3. Periyot: 41-50

Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında Rusya temsilcisi Nadezhda Orenburg'a 69-53 yenildi.

basketbol, Gürcistan, Çukurova, Romanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:16 Kaynak: AA
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