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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

30 dakika önce

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e 62-60 yenildi.

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e 62-60 yenildi.

Fenerbahçe Öznur Kablo, ilk yenilgisini alırken, Sopron Basket ikinci maçını da kazandı.

Macaristan'ın Sopron şehrindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 11-11'lik eşitlikle sona ererken, Fenerbahçe Öznur Kablo devreyi 25-24 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte etkili olan Sopron Basket, final periyoduna 9 sayı farkla 46-37 üstün girdi. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte Fenerbahçe Öznur Kablo maça ortak olmasına rağmen Sopron Basket, sahadan 62-60 galip ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:38 Kaynak: AA
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