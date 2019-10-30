Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 3. hafta maçında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, deplasmanda Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a 82-28 yenildi.

Prag'da oynanan karşılaşmada, oyunun hiçbir bölümünde varlık gösteremeyen Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, ilk çeyreği 27-10 ve devreyi de 41-19 geride tamamladı. Maçın 3. çeyreğinde 63-21 rakibinin gerisinde kalan Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, son periyotta da iyi performans sergileyemedi ve 82-28 mağlup oldu.

Rakibine 54 sayı farkla mağlup olan Gelecek Koleji Çukurova, ikinci yenilgisini aldı.