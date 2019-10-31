Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 3. hafta maçında BOTAŞ, deplasmanda Polonya temsilcisi InvestInTheWest ENEA'ya 72-67 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:52 Kaynak: AA
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 3. hafta maçında BOTAŞ, deplasmanda Polonya temsilcisi InvestInTheWest ENEA'ya 72-67 yenildi.
Gorzow kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini BOTAŞ 20-17 önde kapatırken ilk devre 33-33 sona erdi. Üçüncü çeyreği 52-46 üstün geçen ev sahibi ekip, mücadeleyi 72-67 kazandı.
BOTAŞ, gruptaki ilk yenilgisini aldı.
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