Son Dakika Haberleri: Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika Spor

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

6 saat önce

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında İtalya temsilcisi Famila Schio'yu 58-43 mağlup etti.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, System.String[]

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında İtalya temsilcisi Famila Schio'yu 58-43 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, grupta 4. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Famila Schio ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-9 önde kapatan Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına 36-20 üstün gitti.

Skor avantajını ikinci yarıda koruyan sarı-lacivertli takım, üçüncü periyodunu 50-27 önde geçtiği müsabakadan 58-43 galip ayrıldı.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu
Bernard Mensah, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması! Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yaktılar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 03:52:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]