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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
6 saat önce
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında İtalya temsilcisi Famila Schio'yu 58-43 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:44 Kaynak: AA
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında İtalya temsilcisi Famila Schio'yu 58-43 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, grupta 4. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Famila Schio ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-9 önde kapatan Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına 36-20 üstün gitti.
Skor avantajını ikinci yarıda koruyan sarı-lacivertli takım, üçüncü periyodunu 50-27 önde geçtiği müsabakadan 58-43 galip ayrıldı.
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