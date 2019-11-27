Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında konuk olduğu Fransa ekibi Bourges Basket'e 92-62 yenildi.
Bourges kentindeki Prado Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 23-13 önde geçen Bourges Basket, devre arasına 50-39 üstün girdi.
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, ikinci yarıda farkın daha da açılmasına engel olamadı. Fransa temsilcisi, üçüncü periyodunu 75-50 önde bitirdiği karşılaşmadan 30 sayı farkla 92-62 galip ayrıldı.
Ev sahibi takımda Alexia Chartereau 19 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'da Morgan Tuck, 13 sayıyla takımının en skoreri oldu.
Bu sonuçla Bourges Basket, gruptaki 3. galibiyetini, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ise 3. yenilgisini aldı.