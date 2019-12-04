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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

6 saat önce

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 6. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi BLMA'ya 76-74 yenildi.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, System.String[]

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 6. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi BLMA'ya 76-74 yenildi.

Lattes şehrindeki Palais des Sports de Lattes'te oynanan maça 6-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertli takım, 6. dakikada üstünlüğünü kaybetti ve ilk çeyreği 23-19 geride kapattı. Müsabakanın ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle geçerken, Fransız ekibi devre arasına 42-38 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin son bölümünde rakibinin etkili oyununa karşılık veremeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, periyodu 61-50 geride kapattı. Son çeyrekte geriden gelerek üstünlüğü ele alan sarı-lacivertli takım, bu avantajını maç sonuna kadar sürdüremedi. Fenerbahçe Öznur Kablo, son 1,5 dakikada yediği basketlerle sahadan 76-74 yenik ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekipte 25 sayıyla maçın en skoreri olan Cecilia Zandalasini ile 20 sayıyla oynayan Alina Iagupova dışında çift hanelere ulaşan oyuncu olmadı.

Fenerbahçe Öznur Kablo, B Grubu'nda 2. kez mağlup olurken, BLMA ise 4. galibiyetini aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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