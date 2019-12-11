Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

6 saat önce

Salon: Servet TazegülHakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Maka Kupatadze (Gürcistan), Mila Cavara (Bosna Hersek)Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 14, Rodriguez 13, Meltem Avcı 2, Bentley 13, Marginean 5, Feride Akalan 5, İleyda Güner 4UMMC Ekaterinburg: Beliakova 8, Quigley 8,...

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, System.String[]

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Maka Kupatadze (Gürcistan), Mila Cavara (Bosna Hersek)

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 14, Rodriguez 13, Meltem Avcı 2, Bentley 13, Marginean 5, Feride Akalan 5, İleyda Güner 4

UMMC Ekaterinburg: Beliakova 8, Quigley 8, Vandersloot 15, Meesseman 28, Jones 10, Faulkner 4, Beglova 8, Musina 12, Vadeeva 19

1. Periyot: 24-33

Devre: 34-61

3. Periyot: 42-87

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 7. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg'a 112-56 yenildi.

Bosna - Hersek, Yunanistan, basketbol, Çukurova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:50 Kaynak: AA
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