Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

6 saat önce

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 8. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, konuk olduğu Rusya temsilcisi Nadezhda'ya 74-64 yenildi.

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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 8. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, konuk olduğu Rusya temsilcisi Nadezhda'ya 74-64 yenildi.

Orenburzhje Spor Salonu'nda oynanan ve karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk çeyreğini Nadezhda 20-19 önde kapatırken, ev sahibi ekip devre arasına ise 46-35 önde girdi.

İkinci devrede farkı açan Rusya ekibi, üçüncü çeyreğini 64-48 üstün tamamladığı mücadeleyi 74-64 kazandı.

Bu sonuçla Nadezhda A Grubu'nda 5. galibiyetini elde ederken, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ise 6. yenilgisini aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:34 Kaynak: AA
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