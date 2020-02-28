Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika Spor

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

6 saat önce

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, System.String[]

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Kadın basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda, B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe Öznur Kablo, çeyrek finalde Fransız temsilcisi Bourges Basket ile eşleşti.

Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takımlar adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Çeyrek finallerin ilk maçları 11 Mart'ta, ikinci karşılaşmaları ise 18 Mart'ta yapılacak. Gerek kalması durumunda üçüncü müsabakalar ise 25 Mart'ta oynanacak.

Öte yandan, organizasyonda yer alan bir diğer Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ise A Grubu'nu 7. sırada bitirerek elenmişti.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

UMMC Ekaterinburg (Rusya) - BLMA (Fransa)

LDLC Asvel (Fransa) - Nadezhda (Rusya)

ZVVZ USK Prag (Çekya) - Famila Schio (İtalya)

Fenerbahçe Öznur Kablo - Bourges Basket (Fransa)

Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Tayfun Korkut ve Engin Fırat teknik direktör adayları arasına girdi
Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu Bolu Belediye Başkanı duyurdu: Edirne'ye gitmek isteyen mültecilere ücretsiz otobüs verilecek Christoph Daum'dan derbi itirafı: Galatasaray kazanmayı hak etti

Son Dakika Haberleri
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta
13:42 İvana Sert zirvede pastırma kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 16:50:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]