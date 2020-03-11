Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

7 saat önce

Salon: Metro EnerjiHakemler: Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 18, Zandalasini 12, Nicholls 2, Williams 30, Gray 7, Stokes 5, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Sevgi...

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, System.String[]

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 18, Zandalasini 12, Nicholls 2, Williams 30, Gray 7, Stokes 5, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Sevgi Uzun

Bourges Basket: Chartereau 8, Coleman 12, Eldebrink 13, Godin 6, Michel 2, Dabovic 20, Dubie 2, Filip 2, Rupert 10

1. Periyot: 31-19

Devre: 48-34

3. Periyot: 68-53

Beş faulle çıkanlar: 37.44 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Öznur Kablo), 39.51 Ana Dabovic (Bourges Basket)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Fransa temsilcisi Bourges Basket'i 84-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Serinin 18 Mart'ta Fransa'da oynanacak ikinci maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Olcay Çakır, Öznur Kablo, Fenerbahçe, Makedonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:38 Kaynak: AA
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