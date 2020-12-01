Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında Nadezhda, Dynamo Kursk'u 77-74 mağlup etti.
İzmit Belediyespor'un da yer aldığı grubun ilk maçında Rusya temsilcileri Dynamo Kursk ile Nadezhda karşılaştı.
Caferağa Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 77-74 kazanan Nadezhda turnuvaya galibiyetle başladı.
İzmit Belediyespor'un grup maçları, takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.
- Kaynak: AA
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