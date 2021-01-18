Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde grup maçları çeşitli merkezlerde düzenlenecek ikinci seriyle başlıyor.

Ligde yer alan Türk takımları Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray ve İzmit Belediyespor, ikinci seride çeyrek finale kalmak için mücadele verecek.

Organizasyonda D Grubunda yer alan ve oynadığı ilk iki maçı kaybeden Galatasaray, Fransa'nın Bourges kentinde düzenlenecek ikinci seride bugün ve yarın Basket Landes, 21 ve 22 Ocak'ta da Bourges Basket ile karşılaşacak.

Ligde B Grubu'nda bulunan ve çıktığı ilk üç maçtan 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Fenerbahçe Öznur Kablo, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilecek ikinci seride yarın USK Prag, 21 Ocak'ta Arka Gdynia, 22 Ocak'ta da ASVEL Feminin ile karşı karşıya gelecek.

A Grubu'nda yer alan ve ilk seriyi maç yapmadan geçiren İzmit Belediyespor, İspanya'nın Salamanca kentinde düzenlenecek ikinci seride yarın ve 25 Ocak'ta Perfumarias Avenida, 21 Ocak'ta Dinamo Kursk, 22 Ocak'ta da Nadezhda ile oynayacak.

İzmit Belediyespor, 16 Şubat'ta Nadezhda ve 18 Şubat'ta da Dinamo Kursk ile deplasmanda karşılaşarak grup maçlarını tamamlayacak.