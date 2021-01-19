Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu maçında İzmit Belediyespor, İspanya'nın Perfumerias Avenida takımına 101-80 mağlup oldu.
İspanya'nın Salamanca kentinde oynanan A Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden İzmit Belediyespor, Perfumerias Avenida ile karşı karşıya geldi.
Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-24 önde geçen İzmit temsilcisi, devre arasına 46-38 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline geçiren Perfumerias Avenida, üçüncü periyodunu 72-58 önde kapattığı karşılaşmayı 101-80'lik skorla kazandı.
Takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ilk seriyi maç yapmadan geçiren İzmit ekibi, gruba mağlubiyetle başladı.
Kaynak: AA
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