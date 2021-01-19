Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu maçında Galatasaray, Fransa'nın Basket Landes takımını 78-59 mağlup etti.
Fransa'nın Bourges kentinde yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Basket Landes ile karşı karşıya geldi.
Prado Spor Sarayı'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-11 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 34-27 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda farkı daha da açan Galatasaray, üçüncü periyodunu 57-44 önde kapattığı karşılaşmayı 78-59'luk skorla kazandı.
Sarı-kırmızılılar böylece, grupta oynadığı dördüncü maçta ikinci galibiyetini elde etti.
Kaynak: AA
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