Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu maçında Galatasaray, Fransa'nın Basket Landes takımını 78-59 mağlup etti.

Fransa'nın Bourges kentinde yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Basket Landes ile karşı karşıya geldi.

Prado Spor Sarayı'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-11 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 34-27 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkı daha da açan Galatasaray, üçüncü periyodunu 57-44 önde kapattığı karşılaşmayı 78-59'luk skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılar böylece, grupta oynadığı dördüncü maçta ikinci galibiyetini elde etti.