Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

21.01.2021 20:15
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, System.String[]

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda İzmit Belediyespor, Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 65-61 mağlup oldu.

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda İzmit Belediyespor, Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 65-61 mağlup oldu.

İspanya'nın Salamanca kentinde oynanan A Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden İzmit Belediyespor, Dinamo Kursk ile karşı karşıya geldi.

Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-13 önde geçen İzmit temsilcisi, devre arasına 41-30 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda daha etkili olan Dinamo Kursk, üçüncü periyodunu 48-46 önde kapattığı karşılaşmayı 65-61'lik skorla kazandı.

İzmit ekibi, gruptaki ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Dinamo Kursk, Kocaeli, İspanya, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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