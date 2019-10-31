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Son Dakika Spor 'Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi' başlıklı haberimizde organizasyonun adı için sehven 'Avrupa...

"Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi" başlıklı haberimizde organizasyonun adı için sehven "Avrupa...

7 saat önce

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rusya temsilcisi WBC Enisey'e 70-65 yenildi.

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rusya temsilcisi WBC Enisey'e 70-65 yenildi.

Krasnoyarsk'ta oynanan karşılaşmada, maça iyi başlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor ilk seti 21-14 önde bitirse de ikinci sette kötü performans sergileyince devreye 31-37 geride girdi. Üçüncü çeyreği 47-41 üstün geçen ev sahibi ekip, mücadeleyi 70-65 kazandı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk yenilgisini aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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