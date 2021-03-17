Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finali

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki Türk takımını karşı karşıya getiren çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 91-74 mağlup etti.

İspanya'nın Salamanca kentindeki Würzburg Belediye Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, ilk periyodu 19-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde iyi savunma yapan ve Epiphanny Prince ile sayılar bulan Galatasaray, 12. (23-21) ve 17. (35-34) dakikalarda öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 44-41 önde gitti.

İkinci yarının başında özellikle Ukraynalı basketbolcusu Alina Iagupova'nın öne çıkan performansıyla farkı artıran Fenerbahçe Öznur Kablo, son periyoda 64-53 üstün girdi.

Final çeyreğinde farkı biraz daha artıran sarı-lacivertli ekip, sahadan 91-74 galip ayrılarak, rövanş mücadelesi öncesi Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmak için 17 sayılık bir avantaj yakaladı.

Karşılaşmayı 32 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla tamamlayan Iagupova, maçın en skorer ve en fazla asist yapan oyuncusu oldu.

Müsabakanın rövanşı, 19 Mart Cuma günü oynanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belli bir sayıda seyircinin alındığı karşılaşmayı, 250 kadar İspanyol basketbolsever izledi.

Derbilerde üstünlük Fenerbahçe'den yana

Diğer yandan Galatasaray ve Fenerbahçe, kadınlar basketbolda 1955 yılından bu yana 157. derbi maçına çıktı.

Bugünkü maçla birlikte Fenerbahçe galibiyet sayısını 95'e çıkarırken, Galatasaray 62 kez rakibini mağlup etti.

İki kulüp, Avrupa Ligi'nde ise 11 kez karşı karşıya geldi.

Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertli ekibin, sarı-kırmızılılara karşı 9-2'lik üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı bu sezon Süper Lig'deki iki maçta da yenmişti.