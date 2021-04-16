Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final

16.04.2021 18:23
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final, System.String[]

Salon: Volkswagen ArenaHakemler: Carsten Straube (Almanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Gatis Salins (Letonya)Fenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 7, Sabally 20, Iagupova 26, McBride 12, Vaughn 10, Zandalasini 9, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Nicholls, Stokes,UMMC Ekaterinburg: Vandersloot...

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Carsten Straube (Almanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Gatis Salins (Letonya)

Fenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 7, Sabally 20, Iagupova 26, McBride 12, Vaughn 10, Zandalasini 9, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Nicholls, Stokes,

UMMC Ekaterinburg: Vandersloot 2, Meesseman 3, Stewart 17, Quigley 27, Griner 16, Torrens 10, Beglova, Jones 6, Vadeeva 7

1. Periyot: 21-22

Devre: 48-55

3. Periyot: 61-68

Basketbol FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu 88-84 yenerek finale yükseldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 4 dakikası 10-10 eşitlikle geçildi. Thomas ve Iagupova ile etkili olan Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında Stewart ve Quigley ile toplam 18 sayı bulan UMMC Ekaterinburg, ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Öznur Kablo dış atışlardan 5 isabet buldu. Ancak Vadeeva ve Torrens'in kritik basketleriyle sarı-lacivertlilerin maça ortak olmasına izin vermeyen, Jones ile de pota altını etkili kullanan UMMC Ekaterinburg soyunma odasına 55-48 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında UMMC Ekaterinburg, Stewart'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 21. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 48-58. Fenerbahçe Öznur Kablo, Thomas ve McBride'ın isabetli dış atışlarıyla 24. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 57-60. Kalan bölümde skor üretmekte sıkıntı yaşayan Fenerbahçe karşısında Griner ile boyalı alandan üst üste sayılar bulan Rus temsilcisi, final periyoduna 68-61 önde girdi.

Dördüncü periyotta taraftarının da desteğini arkasına alan Fenerbahçe Öznur Kablo, 34. dakikada 10 sayı (65-75) geride olduğu müsabakada Sabally ve Iagupova'nın peş peşe kaydettiği basketlerle rakibinin hızını kesti. Bu bölümde UMMC Ekaterinburg'un sadece 4 sayı atmasına izin veren sarı-lacivertliler, Vaughn'ın boyalı alandan ürettiği sayılarla 37. dakikada skorda dengeyi sağladı: 79-79. Kalan bölümde basit hatalar yapan Fenerbahçe karşısında pota altından kritik basketler bulan UMMC Ekaterinburg, bitime 58 saniye kala 5 sayılık avantaj yakaladı: 81-86. Maçı bırakmayan Fenerbahçe Öznur Kablo, Iagupova'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bitime 13 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 84-86. Son bölümde Quigley ile kullandığı serbest atışlarda hata yapmayan UMMC Ekaterinburg, karşılaşmadan 88-84 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe, Letonya, Almanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Moussa Marega ve Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Moussa Marega ve Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı Yiğidolar'dan müthiş geri dönüş! Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti Yiğidolar'dan müthiş geri dönüş! Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti Anne ve babasını koronadan kaybeden itfaiye eri de virüse yenik düştü Anne ve babasını koronadan kaybeden itfaiye eri de virüse yenik düştü Genco Erkal, Cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldı Genco Erkal, Cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldı Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Çavuşoğlu'nun Yunan bakana yanıtına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan destek: 'Bravo sayın bakanımız' dedik Çavuşoğlu'nun Yunan bakana yanıtına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan destek: 'Bravo sayın bakanımız' dedik         
18:35
Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor! Canlı anlatım Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor! Canlı anlatım         
18:04
13 yaşındaki çocuğa tuvalette cinsel istismarda bulunan sapığa 20 yıl hapis cezası 13 yaşındaki çocuğa tuvalette cinsel istismarda bulunan sapığa 20 yıl hapis cezası         
17:24
Direksiyonunu çıkardığı otomobiliyle faciaya davetiye çıkardı Direksiyonunu çıkardığı otomobiliyle faciaya davetiye çıkardı         
16:37
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi         
15:34
Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor         
14:20
Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı         
13:40
Erdal Beşikçioğlu, Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi         
13:31
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı         
11:46
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 19:35:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei