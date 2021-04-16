Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Martin Vulic (Hırvatistan)

Perfumerias Avenida: Hayes 25, Hof 8, Katie Lou Samuelson 16, Cazorla 4, Karlie Samuelson 5, Alarie 2, Dominguez 2, Rodriguez 2, Milic 8

Sopron Basket: Hatar 4, January 15, Williams 9, Brooks 8, Fegyverneky 2, Krajisnik 14, Walker 9, Czukor

1. Periyot: 16-10

Devre: 30-32

3. Periyot: 50-42

Beş faulle çıkanlar: 37.34 Hof (Perfumerias Avenida), 36.25 Brooks (Sopron Basket)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final ikinci maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımı, Macaristan ekibi Sopron Basket'i 72-61 mağlup ederek finale çıktı.

Bu sonuçla Perfumerias Avenida, organizasyonda ilk ve tek şampiyonluğunu elde ettiği 2011'in ardından adını ilk kez finale yazdırdı.

Perfumerias Avenida, finalde Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg ile kozlarını paylaşacak. Sopron Basket ise üçüncülük maçında Fenerbahçe Öznur Kablo'nun karşısına çıkacak.

Organizasyonda final maçı, 18 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Üçüncülük karşılaşması ise aynı gün saat 15.00'te yapılacak.