Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali

15.04.2021 18:15
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, System.String[]

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Öznur Kablo'nun başantrenörü Victor Lapena, UMMC Ekaterinburg maçına hazır olduklarını söyledi.

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Öznur Kablo'nun başantrenörü Victor Lapena, UMMC Ekaterinburg maçına hazır olduklarını söyledi.

Lapena, yarın başlayacak ve kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numarasının belli olacağı organizasyon öncesinde düzenlenen basın toplantısına, sarı-lacivertli oyuncu Jasmine Thomas ile katıldı.

Victor Lapena, yaptığı açıklamada, "Dört yıl aradan sonra tekrar burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Fenerbahçe, Dörtlü Final için geri döndü. Hafta sonuna hazırlanırken oyuncularım çok iyi iş çıkardı. Çok çok mutluyum. Biz hazırız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle zorlu günler geçirdiklerini belirten Lapena, "Bu iki hafta hepimiz için zor geçti. Kovid yüzünden Jasmine Thomas, Kayla McBride, Alina Iagupova ve Laura Nicholls'ü kaybettik. Bir hafta kala Jasmine Thomas iyileşti. Altı gün önce Kayla McBride iyileşti. Beş gün önce Alina Iagupova ve Laura Nicholls iyileşti. Son üç gün benim için harikaydı, çünkü bu dört oyuncu hiç Kovid geçirmemiş gibi antrenman yaptı. Biliyorum ki berbat günler geçirdiler. Bunu çok iyi biliyorum ama kesinlikle bir an bile olsun şikayet etmediler. Benim açımdan her şey mükemmel. Onlara güveniyorum. Çok iyi iş çıkardık. Takımım yarın favori takıma karşı oynamak için hazır." ifadelerini kullandı.

Yarı finalde Ekaterinburg'la oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'de olduğunuz her an baskıyı hissedersiniz çünkü büyük bir kulüptesiniz. Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni hiç kazanamadı ve şimdi Dörtlü Final'deyiz. Elbette Kovid ve diğer sebeplerden ötürü en iyi durumumuzda değiliz. Favori değiliz. Favori Ekaterinburg. Son iki yılın şampiyonu, yüksek bütçeli bir takım. Nasıl bir baskı hissedebiliriz ki? Oyunun tadını çıkaracağız. Buraya iyi oyunculara sahip iyi takımlarla oynamaya geldik. Oyuncularıma güveniyorum, sadece bu yıl değil geçtiğimiz iki yıl boyunca iyi iş çıkardılar. Baskı Ekaterinburg'un üzerinde, bizim değil. Ekaterinburg'a karşı oynamaya hazırız. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz. Oyuncularım Ekaterinburglu oyunculara karşı pek çok kez mücadele etti. Çünkü hemen hepsi WNBA'de oynuyor."

Sarı-lacivertli oyuncu Jasmine Thomas da kendilerine güvendiklerini aktararak, "Benim açımdan sezon çok iyi geçti. Kulüp, başarılı olmak için bize ihtiyacımız olan her şeyi verdi. Bu bir oyuncu için harika bir şey. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Kendime güveniyorum, onlar da bana güveniyor. Bu yüzden burada oynamak çok keyifli." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali - Son Dakika Spor


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