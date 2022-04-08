Sopron Basket finalde - Son Dakika
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Sopron Basket finalde

08.04.2022 19:00
Sopron Basket finalde

FIBA Kadınlar Avrupa Lig Dörtlü Final maçında Sopron Basket, Perfumerias Avenida'yı 74-69 mağlup ederek finale yükseldi.

FIBA Kadınlar Avrupa Lig Dörtlü Final maçında Sopron Basket, Perfumerias Avenida'yı 74-69 mağlup ederek finale yükseldi.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final heyecanında Perfumerias Avenida ile Sopron Basket, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. İlk periyodu 22-13 önde tamamlayan Sopron, ikinci periyotta da rakibine 25-18'lik sağladı ve soyunma odasına 47-31 üstün girdi. Üçüncü periyot da Sopron'un 64-52 üstünlüğü ile geçerken, son periyotta da etkisini sürdüren Macar ekibi salondan 74-69 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Sopron Basket, finalde USK Prag - Fenerbahçe Safiport maçının galibiyle karşılaşacak.

(İHA)

Sopron Basket finalde
Sopron Basket finalde
Sopron Basket finalde
Sopron Basket finalde
Sopron Basket finalde
Sopron Basket finalde
Sopron Basket finalde
Sopron Basket finalde

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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