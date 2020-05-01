Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin en değerli oyuncusu Fenerbahçeli Iagupova

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova, yılın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova, yılın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2019-2020 normal sezon performansları göz önünde bulundurularak, taraftar, antrenör ve medya mensubu oylarıyla ligde yılın en değerli oyuncusu belirlendi. Sarı-lacivertlilere sezon başında katılan ve Avrupa Ligi'nde 21,3 sayı ortalamasıyla zirvede bulunan Iagupova, oylamada rakiplerinin önünde yer alarak ödülün sahibi oldu. Oylamada Rusya ekibi UMMC Ekaterinburg'dan Belçikalı Emma Meesseman ikinci, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'dan ABD'li Alyssa Thomas ise üçüncü sırayı aldı. Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştıran İspanyol Victor Lapena da FIBA Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü seçilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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