Basketbol: FIBA Kadınlar Süper Kupa

Rus kulüplerinin karşılaştığı 2019 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı, Nadezhda'yı 87-67 yenen UMMC Ekaterinburg kazandı.

Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu UMMC Ekaterinburg ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın sahibi Nadezhda, Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki DIVS Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda karşılaştı.

İlk çeyreği 21-19 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına giderken de 2 sayılık farkı (38-36) korudu. UMMC Ekaterinburg, 3. periyodunu 65-50 önde bitirdiği maçtan 87-67 galip ayrıldı.

UMMC Ekaterinburg böylece 2013, 2016 ve 2018'den sonra 4. kez kupanın sahibi oldu.