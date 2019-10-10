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Basketbol: FIBA Kadınlar Süper Kupa

1 saat önce

Rus kulüplerinin karşılaştığı 2019 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı, Nadezhda'yı 87-67 yenen UMMC Ekaterinburg kazandı.

Basketbol: FIBA Kadınlar Süper Kupa, System.String[]

Rus kulüplerinin karşılaştığı 2019 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı, Nadezhda'yı 87-67 yenen UMMC Ekaterinburg kazandı.

Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu UMMC Ekaterinburg ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın sahibi Nadezhda, Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki DIVS Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda karşılaştı.

İlk çeyreği 21-19 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına giderken de 2 sayılık farkı (38-36) korudu. UMMC Ekaterinburg, 3. periyodunu 65-50 önde bitirdiği maçtan 87-67 galip ayrıldı.

UMMC Ekaterinburg böylece 2013, 2016 ve 2018'den sonra 4. kez kupanın sahibi oldu.

Avrupa, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:36 Kaynak: AA
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