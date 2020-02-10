Basketbol: FIBA Kıtalararası Kupa finali - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kıtalararası Kupa finali

13 dakika önce

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen 2020 Kıtalararası Kupa'yı, Virtus Bologna'yı 80-72 yenen Iberostar Tenerife kazandı.

Basketbol: FIBA Kıtalararası Kupa finali, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen 2020 Kıtalararası Kupa'yı, Virtus Bologna'yı 80-72 yenen Iberostar Tenerife kazandı.

FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Virtus Bologna (İtalya), FIBA Amerika Ligi'ni kazanan San Lorenzo de Almagro (Arjantin) ve NBA Gelişim Ligi şampiyonu Rio Grande Valley Vipers'ın (ABD) yanı sıra ev sahibi kontenjanından Iberostar Tenerife'nin (İspanya) katıldığı turnuva sona erdi.

1966'dan bu yana farklı formatlarda düzenlenen organizasyonun finalinde, Virtus Bologna ile Iberostar Tenerife karşılaştı.

İspanya'ya bağlı Tenerife Adası'nın La Laguna kentindeki Santiago Martin Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 16-11 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-32 önde gitti.

Son 10 dakika öncesi farkı 13 sayıya (67-54) çıkaran Iberostar Tenerife, mücadeleyi 80-72 kazandı.

Iberostar Tenerife böylece 2017'den sonra bir kez daha kupanın sahibi oldu.

3'üncülük maçında ise San Lorenzo de Almagro, Rio Grande Valley Vipers'ı 96-90 mağlup etti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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