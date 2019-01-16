Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

50 dakika önce

Banvit Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 11. maçında Rusya ekibi Nizhny'yi 75-72 yendi.

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Banvit Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 11. maçında Rusya ekibi Nizhny'yi 75-72 yendi.

Nizhny kentindeki Nagorny Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-15 üstün tamamlayan konuk takım Banvit, soyunma odasına da 49-42 önde gitti.

İkinci yarıda da skor üstünlüğünü elinde tutan Banvit, üçüncü periyodunu 63-52 önde bitirdiği mücadeleden 75-72 galip ayrıldı.

Banvit'te Gary Neal, 21 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Nizhny'de Kendrick Perry'nin 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Ligde Banvit, 11. haftada 7. galibiyetini, Nizhny ise 6. yenilgisini aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:19 Kaynak: AA

Banvit, basketbol, Spor
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